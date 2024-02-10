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ВЦИОМ узнал, сколько россиян проголосовали бы за Путина, если бы выборы были в ближайшее воскресенье

ВЦИОМ узнал, сколько россиян проголосовали бы за Путина, если бы выборы были в ближайшее воскресенье

75% опрошенных россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян. Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 5%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4%», – говорится в результатах опроса.

Уровень информированности россиян о предстоящих выборах президента страны составляет 85%: 81% респондентов смогли верно назвать месяц, время года и год их проведения, еще 4% – только год.

«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало февраля 2024 года составляет 76%: 62% ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% – что, скорее, примут», – говорится в сообщении.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 29 января по 4 февраля, уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос на 0,2 п.п. и составляет 79,1%.

 

 

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