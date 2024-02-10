Копыркин о трещине в отношениях Армении и России

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Прямо должен сказать, что сейчас эти отношения (между Арменией и Россией – ред.) проходят своего рода испытание на прочность.

Об этом в интервью Радио Sputnik заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, уход армян из Карабаха повлиял на ситуацию в армяно-российских отношениях.

«Не секрет, что здесь значительную долю ответственности за то, что произошло, предпочитают возлагать в том числе и на Россию. Это сказалось на нашем политическом диалоге. Известно, что армянское руководство сейчас поставило под вопрос ту форулу обеспечения безопасности, которая действовала до сих пор. Взята линия на диверсификацию в этой сфере. Все это, конечно, не могло не сказаться на атмосфере в наших отношениях. Прямо должен сказать, что сейчас эти отношения проходят своего рода испытание на прочность. Но я прямо должен сказать, что с российской стороны подход к отношениям с Республикой Армения не менялся», – отметил российский посол.

По его словам, руководство России неоднократно совершенно четко заявляло, что продолжает рассматривать отношения с Арменией как союзнические.

При этом посол России отметил, что можно констатировать, что отношения между Арменией и Россией остаются прочными.

«Я в этом абсолютно убежден. Есть один момент, конечно, который не может не тревожить. Это то, что сюда, в регион в последнее время была привнесена геополитическая конфронтация. Раньше такой остроты не было в этом отношении, но, к сожалению, сейчас это имеет место и не по инициативе, конечно, Российской Федерации.

И мы видим, что западные страны, которые пытаются сейчас использовать те проблемы, которые есть в регионе, делают ставку на то, чтобы как-то ослабить роль здесь России и в регионе даже может быть с прицелом на ее вытеснение, и, конечно, создать трещину в наших двусторонних отношениях с Республикой Армения», – сказал он.

По словам Сергея Копыркина, эта цель не скрывается.

«Официально американские представители прямо ставят отношения с Арменией в контекст борьбы против России, против Ирана. Это, конечно, все вызывает серьезную озабоченность, серьезную тревогу. Ну и конечно, мы надеемся, что армянское руководство тоже понимает это, понимает все риски. И я надеюсь на то, что совместными усилиями нам удастся обеспечить устойчивость наших отношений. С российской стороны это намерение твердое и неоднократно подтвержденное», – сказал он.