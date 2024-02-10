Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Главное Политика

Глава МИД Польши рассказал, что Путин сделает с Украиной в случае победы

Глава МИД Польши рассказал, что Путин сделает с Украиной в случае победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет войти в историю как новый Петр Первый.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, если Путин одержит победу, «то сравняет Украину с землей, заставит ее граждан служить в его армии и использует их в новой войне».

«Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине», – отметил главный польский дипломат.

По его мнению, российский президент понимает только язык силы – то есть, идет схожим путем с Советским Союзом, который потерпел поражение, потому что вступил в гонку вооружений с Западом, что привело к распаду СССР.

«Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может одержать победу», – подчеркнул Сикорский.

Он также считает, что полякам и немцам не стоит спорить о том, кто больше помогает Украине, ведь по величине помощи в абсолютных цифрах лидером является Германия, а по величине помощи на душу населения первыми являются поляки.

Теги:
Из этой рубрики
Глава МИД Польши рассказал, что Путин сделает с Украиной в случае победы
Политика

Глава МИД Польши рассказал, что Путин сделает с Украиной в случае победы

2024/02/10, 21:19
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах
Политика

Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах

2024/02/10, 20:14
Президент ФИФА поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана
Политика

Президент ФИФА поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана

2024/02/10, 19:52
Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с вступлением на пост премьер-министра Грузии
Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с вступлением на пост премьер-министра Грузии

2024/02/10, 19:41
Султан Омана поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах
Политика

Султан Омана поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

2024/02/10, 19:35
Спикер парламента Турции обратился к ПАСЕ по поводу Азербайджана
Политика

Спикер парламента Турции обратился к ПАСЕ по поводу Азербайджана

2024/02/10, 17:20
Подготовлен анализ документов по территориальным претензиям Армении к Азербайджану
Политика

Подготовлен анализ документов по территориальным претензиям Армении к Азербайджану

2024/02/10, 17:08
Ильхама Алиева поздравил замглавы Администрации Президента РФ
Политика

Ильхама Алиева поздравил замглавы Администрации Президента РФ

2024/02/10, 17:00
В рамках COP29 в Баку состоится саммит религиозных лидеров
Политика

В рамках COP29 в Баку состоится саммит религиозных лидеров

2024/02/10, 16:44