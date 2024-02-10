Глава МИД Польши рассказал, что Путин сделает с Украиной в случае победы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет войти в историю как новый Петр Первый.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, если Путин одержит победу, «то сравняет Украину с землей, заставит ее граждан служить в его армии и использует их в новой войне».

«Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине», – отметил главный польский дипломат.

По его мнению, российский президент понимает только язык силы – то есть, идет схожим путем с Советским Союзом, который потерпел поражение, потому что вступил в гонку вооружений с Западом, что привело к распаду СССР.

«Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может одержать победу», – подчеркнул Сикорский.

Он также считает, что полякам и немцам не стоит спорить о том, кто больше помогает Украине, ведь по величине помощи в абсолютных цифрах лидером является Германия, а по величине помощи на душу населения первыми являются поляки.