Нетаньяху рассказал, когда планирует закончить операцию на юге Газы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Как сообщается, Нетаньяху на заседании военного руководства страны поручил закончить операцию в самом южном городе анклава до начала священного у мусульман месяца Рамадан, который в этом году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

В ходе того же заседания, отмечают авторы статьи, глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы к операции, но ждут решения правительства по поводу перемещенных мирных жителей с севера Газы в Рафах.