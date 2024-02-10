Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах

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Российские миротворцы играют позитивную роль с точки зрения обеспечения стабильности, безопасности в регионе, а также с точки зрения создания условий для возможного возвращения армянского населения в Карабах, заявил в интервью Радио Sputnik посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Несмотря на критику, которую мы часто слышали и слышим в отношении наших миротворцев, они действительно сыграли очень большую, очень важную роль именно в рамках тех функций, которые им были переданы, как миротворческой силе, не оккупационной, здесь не надо путать, а миротворческой», – сказал Сергей Копыркин.

По мнению посла РФ, российские миротворцы справлялись и весьма добросовестно выполняли возложенные на них функции.

Копыркин отметил, что миротворцы оказывали всевозможную поддержу армянам, покидающим Карабах, а также пострадавшим во время взрыва заправки в Ханкенди.

Сергей Копыркин отметил также, что российские миротворцы играют позитивную роль с точки зрения обеспечения стабильности, безопасности в регионе, а также с точки зрения создания условий для возможного возвращения армянского населения в Карабах.