Турция существенно увеличит добычу нефти на месторождении в районе горы Габар

120 Просмотров

Цель Турции – увеличить суточную добычу нефти на месторождении в районе горы Габар на юго-востоке страны до 100 тыс. баррелей к концу 2024 года, сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге, состоявшемся у памятника шахтёру в провинции Зонгулдак.

По словам турецкого лидера, суточная добыча нефти на месторождении в районе горы Габар на сегодняшний день превысила 35 тыс. баррелей.

«Наша самая важная цель — добиться полной энергетической независимости. Самым решительным образом воплощаем в жизнь инициативы, которые гарантируют энергетическую безопасность Турции», – подчеркнул Эрдоган.