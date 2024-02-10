Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»

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Агентство Bloomberg опубликовало материал о промышленном производстве Германии. В материале говорится, что считающаяся крупнейшей в еврозоне экономика ФРГ снижается с 2017 года, а в последнее время этот спад ускоряется из-за потери конкурентоспособности. Вскоре, пишет Bloomberg, Германия может лишиться статуса «промышленной сверхдержавы».

В четвертом квартале 2023 года, по предварительным данным бюро Destatis, ВВП ФРГ сократился на 0,3% в сравнении с третьим кварталом. В целом в 2023-м в обработке производство снизилось на 1,5% по сравнению с 2022-м, в энергетическом производстве — на 10,2%, в химической промышленности — тоже на 10,2%.

Bloomberg пишет, что спад в некоторых отраслях идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций, в других — меняются производственные линии, сокращают сотрудников. В крайних случаях производство сворачивается — например, французский производитель бесшовных труб Vallourec закрыл два завода в ФРГ.

Агентство пишет, что основы промпроизводства Германии «рухнули, как домино». США начинают конкурировать с ЕС, Китай сокращает импорт из Германии. В отрасли тяжелой промышленности столкнулись с серьезными проблемами после прекращения поставок дешевого газа из России.

Сильнее всего из-за потери дешевого российского газа пострадала химическая промышленность ФРГ. Почти каждая десятая компания в отрасли планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на водород, следует из опроса отраслевой ассоциации VCI.

Главный катализатор спада, пишет Bloomberg,— кризис лета 2022 года. Худшего сценария, когда пришлось бы вводить нормы потребления газа, правительству Германии удалось избежать. Вместе с тем цены на электроэнергию в ФРГ выросли сильнее, чем в других странах Европы.