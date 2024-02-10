ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

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ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли удары по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете наземного базирования, которые готовились к запуску в сторону судов в Красном море», – говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование решило, что «они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе». СЕНТКОМ утверждает, что нанесенные удары призваны защитить свободу судоходства.