Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Главное Мир

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли удары по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете наземного базирования, которые готовились к запуску в сторону судов в Красном море», – говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование решило, что «они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе». СЕНТКОМ утверждает, что нанесенные удары призваны защитить свободу судоходства.

Теги:
Из этой рубрики
Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН
Мир

Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН

2024/02/10, 17:41
ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена
Мир

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена

2024/02/10, 17:41
Боевики убили 50 человек
Мир

Боевики убили 50 человек

2024/02/10, 17:31
На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»
Мир

На юге Ливана израильский дрон уничтожил командира «Хезболлах»

2024/02/10, 16:56
Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия
Мир

Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия

2024/02/10, 16:31
Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе
Мир

Анналена Бербок: Люди в Газе не могут раствориться в воздухе

2024/02/10, 15:35
ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 
Мир

ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 

2024/02/10, 15:22
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах
Мир

Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана лидирует в общенациональных выборах

2024/02/10, 15:08
Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше
Мир

Беженцев из Украины может стать на 10 млн больше

2024/02/10, 14:47