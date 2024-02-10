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Спикер парламента Турции обратился к ПАСЕ по поводу Азербайджана

Спикер парламента Турции обратился к ПАСЕ по поводу Азербайджана

Председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш выступил с заявлением по поводу принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции об отклонении ратификации полномочий азербайджанской делегации, сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В заявлении выражается сожаление по поводу неподтверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Отмечается, что Азербайджан, являясь членом Совета Европы с 2001-го года, своей работой и сотрудничеством за прошедший период внёс значительный вклад в реализацию основных принципов этой организации, а также сыграл ведущую роль в исполнении важнейших миссий сегодняшнего дня, таких как сохранение культурного разнообразия и содействие межкультурному диалогу. Принятое решение означает исключение страны-члена Совета Европы из деятельности ПАСЕ.

В документе далее говорится, что многосторонняя дипломатия не должна терять свою силу и позиции в период нарастания геополитической напряжённости, политических противостояний и конфликтов во всём мире. ПАСЕ должна быть основой для диалога и сотрудничества, а не конфликтов.

В заявлении содержится призыв ВНСТ однозначно отстаивать принципы, поддерживаемые ПАСЕ, быть объединяющей, а не разделяющей платформой, и подтвердить полномочия делегации, представляющей Милли Меджлис Азербайджана.

В завершение, в заявлении выражается уверенность в том, что решение о непризнании полномочий азербайджанской делегации будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

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