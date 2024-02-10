Ильхама Алиева поздравил замглавы Администрации Президента РФ

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Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики. Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия», говорится в поздравлении.