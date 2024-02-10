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Подготовлен анализ документов по территориальным претензиям Армении к Азербайджану

Подготовлен анализ документов по территориальным претензиям Армении к Азербайджану

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил подробный анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В документе подчеркнуто, что позиция Армении относительно признания и уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана является неопределенной, и подобный подход представляет угрозу миру и условиям безопасности, сложившимся в регионе после 2020 года.

Помимо этих документов, территориальные претензии к Азербайджану содержит и принятая нынешней администрацией в 2021 году программа правительства. Эти претензии выражаются в форме поддержки интеграции Карабахского региона Азербайджана с Арменией или усилий по отделению этого региона различными способами.

Отмечается, что исключение территориальных претензий к Азербайджану из конституционных документов Армении внесет значительный вклад в мирный процесс между двумя странами.

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