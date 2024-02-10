Конфронтация НАТО с Россией затянется на десятилетия

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Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Чтобы этого избежать, считает генсек, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО: «Нам нужно быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки на Украину и пополнить собственные запасы».