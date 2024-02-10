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ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 

ОЭСР: Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет 

Последствия закрытия школ во время пандемии COVID-19 могут оказывать негативное воздействие на перспективы увеличения темпов роста мировой экономики в течение четырех десятилетий.

Такой мрачный прогноз Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) сделала в своем февральском промежуточном экономическом прогнозе на 2024 год «Укрепление основ для роста».

В нем рассматриваются глобальные экономические перспективы и прогнозы инфляции на 2024 год, а также текущие геополитические риски, такие как перебои в торговле из-за конфликта в Красном море.

В период между 2018 и 2022 годами, когда началась пандемия, наблюдалось беспрецедентное падение результатов тестов по математике и чтению среди 15-летних подростков, отмечается в докладе со ссылкой на глобальный отчет ОЭСР о результатах международной оценки успеваемости учащихся (PISA) за 2023 год.

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