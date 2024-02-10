Вашингтон высказался о неправильном подходе США к конфликту на Ближнем Востоке

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Зампомощника американского президента по нацбезопасности, Джонатан Файнер, признал, что Вашингтон допустил ошибки в своем подходе к войне между Израилем и ХАМАСом, сообщают СМИ.

Файнер отметил, что американское правительство прилагает все методы для прекращения боевых действий в секторе Газа и считает нужным наладить дружественные связи между Израилем и саудитами, в качестве важного шага к созданию независимой Палестины. Однако для этого, по мнению Файнера, все три страны, включая США, должны совершить «необычные шаги».