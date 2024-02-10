Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер сменится вечером северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.

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