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В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Трансляцию заседания вел кабельный канал C-Span.

Начало дебатов по законопроекту об иностранной помощи поддержало достаточное количество законодателей. Отмечается, что на рассмотрение вынесли вопрос о начале обсуждения инициативы только о поставках для Украины, Израиля и Тайваня без ассигнований для охраны границы США.

Ранее сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Теперь инициативу вынесут на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.

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