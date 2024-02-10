Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу

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В рамках визита в Азербайджан группа марокканских журналистов посетила Агдам, Аскеран и Шушу.

В состав делегации вошли редактор агентства MAP Мухаммед Асваб, редактор издания L’Opinion Анасс Махлух, директор редакции газеты Le Matin Сухайль Нхайли, глава дирекции газеты Al Bayane, директор по публикациям Махтат Ракас, директор газеты La Vie Eco Фахд Ираги, соучредитель независимого органа цифровой прессы Le Desk Фатима Лгадири, сотрудник франкоязычного еженедельного новостного журнала TelQuel Ясине Мажди, оператор онлайн-новостного канала BBMTV Бушаиб Брхадда и независимый фотограф Баху Эльхассан.