Михаил Галузин: продление полномочий РМК после ноября 2025 года будет зависеть от ситуации в регионе

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, что размещение в Карабахе РМК теперь является предметом двухстороннего обсуждения с Баку и готова ли Россия сохранять присутствие миротворцев в регионе и после ноября 2025 года, заявил, что якобы только благодаря российским усилиям, в том числе ценой жизни шести миротворцев, удалось избежать значительных жертв среди гражданского населения.

«Как известно, в результате боестолкновений 19–20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку. Благодаря российским усилиям, в том числе ценой жизни шести наших миротворцев, удалось избежать значительных жертв среди гражданского населения. При активном посредничестве Российского миротворческого контингента 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей. Наши миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовывали медицинскую эвакуацию», – сказал он.

По его словам. «упомянутые сентябрьские события произошли не на пустом месте». Армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге. При этом вопрос обеспечения прав и безопасности армянского населения региона тогда решен не был».

«Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана. К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности. Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение.

С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной. Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий Российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку», – ответил он ТАСС.

P.S. То есть Россия все еще надеется на свое присутствие на азербайджанской земле, где полностью восстановлен суверенитет над Карабахом, где Азербайджанское государство само способно решить свои внутренние вопросы в соответствии с национальным законодательством.