AFP: Израиль нанес удары по окрестностях города Рафах

77 Просмотров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южной части сектора Газа в ночь на субботу, 10 февраля, пишет агентство AFP. По словам очевидцев, речь идет об окрестностях города Рафах.

Днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта и уничтожения сил радикального исламистского движения ХАМАС, действующих в Рафахе и окрестностях. Целей военной операции Израиля «невозможно достичь», пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС, пояснил глава кабмина.

Нетаньяху не уточнил, куда именно можно эвакуировать гражданское население. В то же время собеседник агентства Reuters из числа израильских чиновников сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. После обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в Рафахе нашли убежище более миллиона палестинцев – внутренне перемещенных лиц, отмечает AFP.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала позицию премьера Израиля. «Принуждение более миллиона палестинских беженцев в Рафахе к новой эвакуации, без безопасного места, в которое они могли бы направиться, было бы незаконным и несло бы катастрофические последствия», – заявила представительница HRW Надия Хардман.