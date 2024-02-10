В Иране наладили выпуск нового кроссовера

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Иранская компания Iran Khodro (IKCO) начала производство новых кроссоверов Reera на заводе в Тегеране. Об этом сообщает Akharin Khodro.

Длина автомобиля составляет 4334 мм. В основе новинки лежит платформа от модели Peugeot 2008. Кроссовер получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод только передний. В список оснащения входит подогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, кнопка запуска мотора, система стабилизации, беспроводное зарядное устройство для смартфона, система кругового обзора и другие опции.

Пока с конвейера сходят тестовые образцы Iran Khodro Reera. В мае 2024 года начнется серийный выпуск машин.

До этого стало известно, что китайская компания BYD в марте этого года начнет продажи кроссовера Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.