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Армения надеется на встречу по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время

Армения надеется на встречу по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время

Армения надеется на проведение встречи по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время.

Об этом сказал армянским СМИ вице-премьер страны Мгер Григорян.

«Договоренности по дате следующей встречи пока нет, но, думаю, что мы организуем ее в ближайшее время», – отметил он.

Напомним, что 31 января 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась шестая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

А 30 ноября 2023 года на границе между сторонами (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча.

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