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О влиянии усиления санкций США на торговлю России с Турцией 

О влиянии усиления санкций США на торговлю России с Турцией 

Ужесточение санкций США в конце прошлого года привело к серьезным трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.

«В конце года – ужесточение американских санкций, которое привело к возникновению очень серьезных трудностей в двусторонних торгово-экономических отношениях. Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания. В общем на турецком направлении у нашей дипломатии всегда есть поле для деятельности. Скучать не приходится», — сказал дипломат.

Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.

Проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт «Мир».

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.

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