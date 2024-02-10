Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Главное Мир

В Туркменистане сменили четырех министров

В Туркменистане сменили четырех министров

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания кабмина, посвященного итогам 2023 года, освободил от должностей четырех министров.

Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

По ее данным, в связи с переходом на другую работу пост министра строительства и архитектуры освободил Гуванч Орунов, его сменил ранее занимавший должность замминистра Абдулла Гелдиев. Замминистра сельского хозяйства Чарыяр Четиев возглавил ведомство, сменив на этом посту Назармырата Назармырадова, оставившего Минсельхоз в связи с переходом на другую работу.

Бердымухамедов также освободил от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Атагельды Германова в связи с переходом на другую работу. Новым главой Минздрава назначен Мырат Маммедов, занимавший в ведомстве пост замминистра по организации лечебно-профилактической помощи.

 

Гурбангуль Атаева освобождена от должности министра образования в связи с переходом на другую работу. Ведомство возглавила Байрамгуль Ораздурдыева, ранее занимавшая должность ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон высказался о неправильном подходе США к конфликту на Ближнем Востоке
Мир

Вашингтон высказался о неправильном подходе США к конфликту на Ближнем Востоке

2024/02/10, 13:00
Альпер Гезеравджи вернулся на Землю (видео)
Мир

Альпер Гезеравджи вернулся на Землю (видео)

2024/02/10, 12:02
В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю
Мир

В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

2024/02/10, 11:56
AFP: Израиль нанес удары по окрестностях города Рафах
Мир

AFP: Израиль нанес удары по окрестностях города Рафах

2024/02/10, 11:12
В Иране наладили выпуск нового кроссовера
Мир

В Иране наладили выпуск нового кроссовера

2024/02/10, 11:01
Илон Маск призвал «остановить мясорубку» в Украине
Мир

Илон Маск призвал «остановить мясорубку» в Украине

2024/02/10, 10:42
О влиянии усиления санкций США на торговлю России с Турцией 
Мир

О влиянии усиления санкций США на торговлю России с Турцией 

2024/02/10, 09:26
В Туркменистане сменили четырех министров
Мир

В Туркменистане сменили четырех министров

2024/02/10, 09:15
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
Мир

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

2024/02/10, 09:03