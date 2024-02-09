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Сийярто заявил, что ЕС потерял свой вес, начав действовать по указке США

Сийярто заявил, что ЕС потерял свой вес, начав действовать по указке США

Евросоюз потерял свой политический вес и конкурентоспособность, поскольку оказался под контролем Соединенных Штатов, и от этого ему надо избавляться.

Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он сообщил, что отправится оттуда в Кембридж (штат Массачусетс), чтобы принять участие в дискуссии о будущем Европы в Гарвардском университете. «Европейский союз в последнее время сильно потерял свой вес, престиж и конкурентоспособность, потому что не смог изолировать войну [в Украине] и вместо этого придал ей практических глобальный характер. Он не смог остановить войну и повернуть ситуацию в сторону мира, а сделал ее еще более серьезной, поставляя вооружения [в зону конфликта]», – заявил глава МИД Венгрии в беседе с телекомпанией М1.

«Евросоюз также не смог защитить своих граждан от массовых потоков нелегальной миграции. Напротив, он постоянно поощряет эти миграционные потоки. И Евросоюз не смог повысить свою собственную экономическую конкурентоспособность», – добавил Сийярто.

По его мнению, это произошло «потому, что нынешнее руководство ЕС и многих крупных европейских государств практически отказалось от собственной воли и переключилось на своего рода режим наблюдения». «По сути, они действуют в соответствии с руководящими принципами, решениями и ожиданиями демократической администрации в Вашингтоне», – пояснил министр. Он считает, что «давление со стороны Вашингтона достигает цели во многих европейских столицах», в том числе в Брюсселе.

«Думаю, что если Евросоюз хочет добиться успеха, то он должен принимать стратегические решения, основанные на его собственных интересах, а не следовать за Вашингтоном», – сказал Сийярто. Он выразил надежду, что ситуация изменится по итогам выборов в Европарламент, запланированных на июнь, и после этого можно будет увидеть «автономную европейскую стратегию, основанную на независимой европейской воле».

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