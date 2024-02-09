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Азербайджан экстрадировал в Таджикистан участника вооруженных формирований

Азербайджан экстрадировал в Таджикистан участника вооруженных формирований

Сотрудничество с правоохранительными органами Таджикистана в сфере борьбы с преступностью успешно продолжается.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Таджикистана об экстрадиции гражданина Республики Таджикистан Юсупова Мамура Икромовича (1976 г.р.), обвиняемого в незаконном участии в вооруженных формированиях на территории других стран и объявленного в международный розыск в 2023 году.

В июле 2023 года Мамур Юсупов был задержан на территории нашей страны, и в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с требованиями конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста он был передан компетентным органам Таджикистана.

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