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СМИ: Живущие в России родители главкома ВСУ Сырского скрывают родство с ним

СМИ: Живущие в России родители главкома ВСУ Сырского скрывают родство с ним

Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, проживающие в России, скрывают родство с сыном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Родители нового главкома ВСУ Александра Сырского скрывают свое родство с ним от людей и не обсуждают его карьерные назначения», — говорится в публикации.

Более того, по данным СМИ, на родителей главкома ВСУ — 84-летнего отца и 82-летнюю мать Людмилу Сырскую — обрушилась волна хейта. Отец в беседе с Telegram-каналом попросил не беспокоить их семью, потому что для них это «тяжелое время».

Как утверждается, соседи семьи Сырских, которые живут во Владимире, рассказали, что родители никогда не общаются на тему своего сына, который учился в Москве, но затем переехал в Украину.

Как сообщает автор материала, большую часть времени родители Сырского проводят на даче. Пожилая мать поет в вокальной группе учителей-ветеранов, она также подписана на разные патриотические группы в соцсетях, среди который одна с названием «Я люблю тебя, Россия». Кроме того, ежегодно родители участвуют в акции «Бессмертный полк».

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег заявил, что уже долгое время не общается со своим родственником. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Олег Сырский проживает во Владимире. По его словам, они с братом уже много лет не поддерживают связь.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <…> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (в Украину — ред). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.

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