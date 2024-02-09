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Азербайджан и Швейцария провели межмидовские политконсультации

Азербайджан и Швейцария провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Швейцарии провели в Баку политические консультации.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, делегацию Швейцарии – помощник госсекретаря Федерального департамента иностранных дел, глава отдела Евразии в департаменте Мюриэль Пеневейре.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций.

Стороны провели обмен мнениями относительно 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году. Было отмечено, что это значимое событие создаст новые возможности для развития сотрудничества.

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