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Официальный представитель ООН поздравил Ильхама Алиева

Официальный представитель ООН поздравил Ильхама Алиева

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Результаты выборов продемонстрировали постоянную поддержку и веру азербайджанского народа в лидерство Вашего превосходительства, а также в Вашу решимость укреплять единство, прогресс и мир.

Пользуясь случаем, хотел бы заявить, что Альянс цивилизаций ООН (UNAOC) продолжает оставаться долгосрочным партнером Азербайджана в различных инициативах правительства по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога, в том числе в «Бакинском процессе». UNAOC является членом международной Рабочей группы 6-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, который планируется провести в мае 2024 года в Баку. Наша команда уже начала основные консультации по программе, и я с нетерпением жду возможности лично представлять UNAOC на 6-м Всемирном форуме по межкультурному диалогу, участвовать в дискуссиях и способствовать достижению успешного результата.

Тесно взаимодействуя с министерствами иностранных дел, культуры и Постоянным представительством Азербайджанской Республики при ООН, UNAOC привержен дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимодействия с правительством Азербайджана.

Пользуюсь случаем, выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее почтение», – говорится в письме.

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