Саакашвили намерен участвовать в предвыборной кампании своей партии

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет активно участвовать в предвыборной кампании своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавит комитет политической активности партии. Об этом заявил сам политик, передает телеканал 1TV.

«Я намерен возглавить комитет политической активности “Национального движения”, готов на выборах быть на передовой борьбы», – заявил экс-президент.

По его словам, на выборах решается вопрос «существования или несуществования Грузии, здесь решается, будет ли у нас будущее или нет, или это будущее безнадежно потеряно».