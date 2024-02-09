Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА «Akıncı». Видео |
Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс» |
Главное Политика

Саакашвили намерен участвовать в предвыборной кампании своей партии

Саакашвили намерен участвовать в предвыборной кампании своей партии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет активно участвовать в предвыборной кампании своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавит комитет политической активности партии. Об этом заявил сам политик, передает телеканал 1TV.

«Я намерен возглавить комитет политической активности “Национального движения”, готов на выборах быть на передовой борьбы», – заявил экс-президент.

По его словам, на выборах решается вопрос «существования или несуществования Грузии, здесь решается, будет ли у нас будущее или нет, или это будущее безнадежно потеряно».

Теги:
Из этой рубрики
Саакашвили намерен участвовать в предвыборной кампании своей партии
Политика

Саакашвили намерен участвовать в предвыборной кампании своей партии

2024/02/09, 18:43
Раис Татарстана поздравил Ильхама Алиева
Политика

Раис Татарстана поздравил Ильхама Алиева

2024/02/09, 17:18
Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане (видео)
Политика

Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане (видео)

2024/02/09, 16:07
Хакан Фидан поздравил Ильхама Алиева
Политика

Хакан Фидан поздравил Ильхама Алиева

2024/02/09, 15:27
Гендиректор ICESCO позвонил Ильхаму Алиеву
Политика

Гендиректор ICESCO позвонил Ильхаму Алиеву

2024/02/09, 14:54
Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности
Политика

Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности

2024/02/09, 14:25
Румен Радев поздравил Ильхама Алиева
Политика

Румен Радев поздравил Ильхама Алиева

2024/02/09, 14:13
Генсек СНГ Лебедев - «Минвалу»: «Другие государства исходят из следующего: с какой стати я стану думать за Украину и Россию?»
Политика

Генсек СНГ Лебедев – «Минвалу»: «Другие государства исходят из следующего: с какой стати я стану думать за Украину и Россию?»

2024/02/09, 14:12
Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Политика

Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

2024/02/09, 12:40