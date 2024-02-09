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Здание к/т «Дружба» в Баку может быть включено в список исторических и культурных памятников

Здание к/т «Дружба» в Баку может быть включено в список исторических и культурных памятников

В связи с информацией о сносе кинотеатра «Дружба» представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры совместно с сотрудниками соответствующих учреждений осмотрели здание.

В Госслужбе сообщили АПА, что планируется восстановить архитектурные элементы, находящиеся в аварийном состоянии, и провести работы по укреплению здания: «Здание кинотеатра «Дружба», расположенное на пр. Азадлыг 76, не включено в список недвижимых исторических и культурных памятников, взятых под охрану государства. Здание кинотеатра находится в частной собственности».

Учитывая историческое значение здания, построенного в 1952 году, рассматриваются предложения о его включении в список недвижимых исторических и культурных памятников.

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