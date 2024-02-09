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Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане (видео)

Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане (видео)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

«Что ни сделай, какого количества кандидатов ни будет, какие у них будут платформы, партии, ничего не важно, кроме одного — политическая ангажированность из заведомо выписанного результата», – отметила представитель МИД РФ.

Захарова также поставила под сомнение понимание БДИПЧ ОБСЕ понятия «консолидация общества».

«Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами», – сказала дипломат.

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