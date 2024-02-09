Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА «Akıncı». Видео |
Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс» |
Ильхам Алиев лидирует на выборах с 92,12% голосов |
«Да хрен его знает». Путин дал интервью Карлсону |
При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено) |
ОЗА уличила американских дипломатов в лицемерии |
Главное Мир

Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов

Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов

Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов во время Второй мировой войны, об этом он сказал в обращении к участникам проходящего в Стамбуле Молодежного форума Организации исламского сотрудничества.

«Перед взорами всего мира Израиль, его оккупационные силы убивают палестинцев, в основном детей и женщин. Тысячи наших палестинских братьев жестоко замучены. Более 67 тысяч ни в чем не повинных палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок, направленных непосредственно против гражданского населения. Места отправления культа, школы, больницы и вся гражданская инфраструктура стали объектами атак Израиля, которые сравнимы с атаками нацистов», – сказал Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Предатели
Мир

Предатели

2024/02/09, 15:30
Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов
Мир

Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов

2024/02/09, 15:09
Politico: На замену Залужному пришел «мясник» и «генерал 200»
Мир

Politico: На замену Залужному пришел «мясник» и «генерал 200»

2024/02/09, 14:17
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
Мир

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

2024/02/09, 13:46
В Казахстане возвращают масочный режим
Мир

В Казахстане возвращают масочный режим

2024/02/09, 13:12
ЕС и Армения обсудят упрощение визового режима
Мир

ЕС и Армения обсудят упрощение визового режима

2024/02/09, 13:08
США поставят Тайваню первую партию танков Abrams
Мир

США поставят Тайваню первую партию танков Abrams

2024/02/09, 12:58
Эрдоган: Молодежный форум ОИС получает все большее развитие
Мир

Эрдоган: Молодежный форум ОИС получает все большее развитие

2024/02/09, 12:20
В Рустави на рынке произошла перестрелка, есть погибшие и раненые
Мир

В Рустави на рынке произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

2024/02/09, 11:47