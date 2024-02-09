Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов

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Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил бомбардировки Израилем сектора Газа с атаками нацистов во время Второй мировой войны, об этом он сказал в обращении к участникам проходящего в Стамбуле Молодежного форума Организации исламского сотрудничества.

«Перед взорами всего мира Израиль, его оккупационные силы убивают палестинцев, в основном детей и женщин. Тысячи наших палестинских братьев жестоко замучены. Более 67 тысяч ни в чем не повинных палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок, направленных непосредственно против гражданского населения. Места отправления культа, школы, больницы и вся гражданская инфраструктура стали объектами атак Израиля, которые сравнимы с атаками нацистов», – сказал Эрдоган.