Постпредство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации

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После восстановления Азербайджаном суверенитета над всей его территорией и самороспуска незаконного режима, армянская делегация должна, наконец, смириться с новой реальностью и сфокусироваться на выполнении взятых обязательств.

Об этом говорится в ответном заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ армянской делегации.

В заявлении говорится, что Армения, которая несет полную ответственность за начало агрессивной войны против Азербайджана и оккупировала 20 процентов территории Азербайджана в нарушение международного права и принципов ОБСЕ, является последней страной, которая может читать другим лекции о правах человека, правовых и исторических вопросах: «После восстановления Азербайджаном суверенитета над всей территорией и самороспуска незаконного режима, созданного Арменией на бывших оккупированных территориях, армянская делегация должна, наконец, принять новую реальность и смириться с ней, сосредоточиться на выполнении своих обязательств в соответствии с трехлинейной нормализацией межгосударственных отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга».

В заявлении также подчеркивается, что армянская делегация должна искать реальные причины выезда армянских жителей Карабаха из региона в 30-летней оккупационной политике своей страны.

Официальные лица Армении открыто поддерживали идеи этнической розни и ненависти к Азербайджану, чтобы оправдать свое желание аннексии Карабаха к Армении.

«Армения должна, наконец, понять, что только мир и добрососедские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, могут обеспечить региональную безопасность, восстановить доверие, устранить последствия почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, сформировать условия добровольного и безопасного возвращения всех беженцев, включая изгнанных из Армении Азербайджанцев. Однако сегодняшние заявления армянской делегации показывают, что именно этого боится Армения», – говорится в заявлении.