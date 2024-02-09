Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА «Akıncı». Видео |
Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс» |
Ильхам Алиев лидирует на выборах с 92,12% голосов |
«Да хрен его знает». Путин дал интервью Карлсону |
При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено) |
ОЗА уличила американских дипломатов в лицемерии |
Главное Общество

Постпредство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации

Постпредство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации

После восстановления Азербайджаном суверенитета над всей его территорией и самороспуска незаконного режима, армянская делегация должна, наконец, смириться с новой реальностью и сфокусироваться на выполнении взятых обязательств.

Об этом говорится в ответном заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ армянской делегации.

В заявлении говорится, что Армения, которая несет полную ответственность за начало агрессивной войны против Азербайджана и оккупировала 20 процентов территории Азербайджана в нарушение международного права и принципов ОБСЕ, является последней страной, которая может читать другим лекции о правах человека, правовых и исторических вопросах: «После восстановления Азербайджаном суверенитета над всей территорией и самороспуска незаконного режима, созданного Арменией на бывших оккупированных территориях, армянская делегация должна, наконец, принять новую реальность и смириться с ней, сосредоточиться на выполнении своих обязательств в соответствии с трехлинейной нормализацией межгосударственных отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга».

В заявлении также подчеркивается, что армянская делегация должна искать реальные причины выезда армянских жителей Карабаха из региона в 30-летней оккупационной политике своей страны.
Официальные лица Армении открыто поддерживали идеи этнической розни и ненависти к Азербайджану, чтобы оправдать свое желание аннексии Карабаха к Армении.

«Армения должна, наконец, понять, что только мир и добрососедские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, могут обеспечить региональную безопасность, восстановить доверие, устранить последствия почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, сформировать условия добровольного и безопасного возвращения всех беженцев, включая изгнанных из Армении Азербайджанцев. Однако сегодняшние заявления армянской делегации показывают, что именно этого боится Армения», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Постпредство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации
Общество

Постпредство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации

2024/02/09, 15:02
Лето в феврале
Общество

Лето в феврале

2024/02/09, 12:45
"Убийца Эмин" убил двух школьников и ранил третьего
Общество

«Убийца Эмин» убил двух школьников и ранил третьего

2024/02/09, 12:02
Госкомиссия дала предварительное заключение по принадлежности останков, обнаруженных в Аскеране
Общество

Госкомиссия дала предварительное заключение по принадлежности останков, обнаруженных в Аскеране

2024/02/09, 11:39
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району выплачены с надбавкой
Общество

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району выплачены с надбавкой

2024/02/09, 11:30
Омбудсмен Азербайджана прокомментировала факт обнаружения человеческих останков в Аскеране
Общество

Омбудсмен Азербайджана прокомментировала факт обнаружения человеческих останков в Аскеране

2024/02/09, 10:55
На Каспии произошло землетрясение
Общество

На Каспии произошло землетрясение

2024/02/09, 09:02
Омбудсмен Алиева: Жалоб и обращений в ходе выборов не поступало
Общество

Омбудсмен Алиева: Жалоб и обращений в ходе выборов не поступало

2024/02/08, 19:12
Водитель, сбивший школьников в Загаталы, задержан (обновлено, фото)
Общество

Водитель, сбивший школьников в Загаталы, задержан (обновлено, фото)

2024/02/08, 18:45