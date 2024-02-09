Румен Радев поздравил Ильхама Алиева

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Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо.

«Уважаемый господин Президент. Прошу принять мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего избрания Президентом Азербайджанской Республики. Это доказательство успеха, завоеванного Вами в последние годы в своем служении азербайджанскому народу и государству на посту Президента. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан и дальше продолжит всесторонне развиваться.

Пользуясь случаем, выражаю удовлетворение активным и конструктивным двусторонним диалогом, а также выражаю уверенность в дальнейшем развитии и углублении в будущем успешного стратегического партнерства между нашими странами. Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений в деятельности на высшем государственном посту во имя дальнейшего развития Азербайджанской Республики и повышения благосостояния дружественного азербайджанского народа».