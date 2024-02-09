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Politico: На замену Залужному пришел «мясник» и «генерал 200»

Politico: На замену Залужному пришел «мясник» и «генерал 200»

Украинские военнослужащие называют нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского «мясником» и «генералом 200». Эти прозвища связаны с большими потерями, которые ВСУ понесли под началом генерала, пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, весной 2023 года он командовал оборонительной операцией в Бахмуте. Под контроль России этот город перешел в мае прошлого года.

Как пишет Politico, новый главком ВСУ «крайне непопулярен среди украинских граждан». Один из украинских военнослужащих назвал его назначение очень плохим решением.

«Его назначение вряд ли окажет положительное влияние на Украину, поскольку те, кто находится на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», — сказал другой собеседник Politico, знакомый с деятельностью Сырского.

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский вечером отправил в отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил страны и назначил на эту должность генерал-полковника Александра Сырского, ранее командующего сухопутными войсками.

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