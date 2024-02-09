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В Казахстане возвращают масочный режим

В Казахстане возвращают масочный режим

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова 9 февраля вынесла постановление, где дана рекомендация носить маски. Причина — распространение коронавирусной инфекции, кори и различных респираторных вирусных инфекций.

В постановлении руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля дано указание обеспечить:

– использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

– Местные исполнительные и государственные органы должны рекомендовать использовать медицинские или тканевые маски в местах массового скопления населения: аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и др.; во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, железнодорожный).

В последние несколько дней появились сообщения, что коронавирус выявлен у спикера мажилиса Ерлана Кошанова и советника президента Каната Бозумбаева.

Масочный режим, введенный в связи с коронавирусом, был снят в Казахстане год назад, в конце января 2023 года.

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