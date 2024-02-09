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ЕС и Армения обсудят упрощение визового режима

ЕС и Армения обсудят упрощение визового режима

Состоится заседание Совета партнерства Евросоюз-Армения, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Сообщается, что пятое заседание Совета партнерства ЕС-Армения, которое пройдет 13 февраля в Брюсселе, будет посвящено двусторонним отношениям и политическим вопросам.

«Стороны обменяются мнениями о ходе реализации Соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией, приоритетах партнерства между ЕС и Арменией, а также о возможностях продвижения к более амбициозной программе партнерства ЕС-Армения. Они также обсудят политический диалог и реформы, демократию, верховенство закона и права человека, экономическое, торговое и отраслевое сотрудничество, включая перспективы начала диалога по вопросам миграции, мобильности и визовой либерализации».

Было отмечено, что на заседании будут обсуждены политические вопросы, в том числе региональные вопросы, внешняя политика и политика безопасности.

На заседании делегацию ЕС возглавит Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель, а армянскую делегацию – министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.

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