США поставят Тайваню первую партию танков Abrams

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США передадут Тайваню первые 38 основных боевых танков Abrams модификации M1A2T в середине 2024 года. Об этом сообщил телеканал TVBS.

По его данным, они будут размещены не в гарнизоне административного центра острова, города Тайбэй, а переданы на вооружение частей, дислоцированных в прибрежных городах Таоюань и Синьчжу на северо-западе Тайваня. Как отмечает телеканал, в случае полномасштабного вооруженного конфликта в Тайваньском проливе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может задействовать в наземной операции основные боевые танки Тип 96 и Тип 99. Против них Тайвань может применить собственные танки CM-11 (модификация с корпусом от американских танков M60 Patton, башней от более старых M48 и системой управления огнем от M1 Abrams), однако, как указывает TVBS, эти стоящие на вооружении более 30 лет машины не смогут эффективно противодействовать более современным танкам противника.

Телеканал подчеркивает, что по мере поступления Abrams Тайвань будет размещать их возле аэропортов и морских портов, захват которых якобы может стать приоритетной целью для НОАК в случае полномасштабной десантной операции.

Продажа 108 танков Abrams M1A2T Тайваню за $2,2 млрд была одобрена Госдепартаментом США в 2019 году. M1A2T – это модернизированная в соответствии с запросами Тайваня модификация основного боевого танка M1A2 версии SEPv2 (System Enhancement Package version 2). Данная модификация оснащена специально изготовленным боевым модулем и включает ряд усовершенствований, повышающих живучесть боевой машины в целом. На ней усилено лобовое и бортовое бронирование для защиты экипажа.