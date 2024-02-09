Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Грузии

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9 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вновь назначенным министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Джейхун Байрамов поздравил коллегу с переизбранием на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии и пожелал ему успехов.

Стороны обсудили дружеские отношения и стратегическое партнерство между двумя странами, а также текущие планы и перспективы дальнейшего развития этих отношений.

Министры также провели обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.