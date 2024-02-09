Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански |
В Казахстане возвращают масочный режим |
Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА «Akıncı». Видео |
Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс» |
Ильхам Алиев лидирует на выборах с 92,12% голосов |
«Да хрен его знает». Путин дал интервью Карлсону |
При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено) |
ОЗА уличила американских дипломатов в лицемерии |
Главное Политика

Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс»

Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс»

Раздувая очередной миф о надвигающейся угрозе со стороны Азербайджана, Армения по-прежнему де-факто посягает на нашу территориальную целостность.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сообщает «Азертадж».

В статье корреспондента RFE/RL Джошуа Кучеры, посвященной мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, отмечается, что из-за образовавшегося дефицита доверия сторон к различным посредникам, Баку и Иреван в последнее время отдают предпочтение формату двусторонних прямых контактов, которые уже начали приносить конкретные плоды. В частности, делается ссылка на достигнутую сторонами в декабре прошлого года договоренность об освобождении задержанных лиц с обеих сторон и взаимной дипломатической поддержке в контексте запланированной в Баку международной конференции по климату COP29.

«Армения и Азербайджан уже достаточно взрослые и сами в состоянии решить оставшиеся проблемы между собой, и работа в данном направлении идет своим ходом», – подчеркнул Амирбеков на фоне бытующего мнения о том, что в результате назойливого вмешательства крупных игроков извне, мирное соглашение рискует превратиться в театр геополитического соперничества двух противостоящих блоков.

В этом контексте представитель президента назвал «полным нонсенсом» недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором тот указал на территориальные претензии Азербайджана к Армении и призвал Баку вернуться к субстантивным переговорам с Иреваном.

«Обвинения в адрес Азербайджана о якобы имеющихся у нас территориальных претензиях к Армении являются не чем иным, как неудачной и бесполезной попыткой перевалить вину с больной головы на здоровую. Достаточно взглянуть на нынешнюю Конституцию Армении и содержащуюся в ней ссылку на декларацию о независимости этой страны, в которой закрепляется самовольное и абсолютно нелигитимное решение о так называемом «воссоединении Армянской ССР с Нагорным Карабахом», – отметил Эльчин Амирбеков.

«Таких конкретных фактов очень много, взять хотя бы оговорки, принятые армянским парламентом в процессе ратификации вступления Армении в СНГ, ставящие под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану, или же многочисленные судебные иски, начатые Арменией против Азербайджана уже после окончания 44-дневной войны, документы к которым содержат неприкрытые территориальные претензии к Азербайджану. Я уже не говорю об официальном сайте МИД Армении, который по-прежнему представляет Карабахский регион Азербайджана как составную часть исторической Армении.

Мы неоднократно доводили до армянской стороны все наши вышеизложенные озабоченности, но, к сожалению, конкретных действий, направленных на их устранение, до сих пор ими не предпринято. Преднамеренное распространение нелепых слухов о надвигающейся азербайджанской угрозе, параллельно с сохранением территориальных претензий к Азербайджану, это не только плутовство, но и путь в никуда», – заключил представитель президента по особым поручениям.

Теги:
Из этой рубрики
Хакан Фидан поздравил Ильхама Алиева
Политика

Хакан Фидан поздравил Ильхама Алиева

2024/02/09, 15:27
Гендиректор ICESCO позвонил Ильхаму Алиеву
Политика

Гендиректор ICESCO позвонил Ильхаму Алиеву

2024/02/09, 14:54
Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности
Политика

Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности

2024/02/09, 14:25
Румен Радев поздравил Ильхама Алиева
Политика

Румен Радев поздравил Ильхама Алиева

2024/02/09, 14:13
Генсек СНГ Лебедев - «Минвалу»: «Другие государства исходят из следующего: с какой стати я стану думать за Украину и Россию?»
Политика

Генсек СНГ Лебедев – «Минвалу»: «Другие государства исходят из следующего: с какой стати я стану думать за Украину и Россию?»

2024/02/09, 14:12
Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Политика

Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

2024/02/09, 12:40
Генсек ОИС направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Политика

Генсек ОИС направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

2024/02/09, 12:29
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Грузии
Политика

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Грузии

2024/02/09, 12:12
Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс»
Политика

Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс»

2024/02/09, 11:44