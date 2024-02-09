Амирбеков в интервью RFE/RL: «Полный нонсенс»

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Раздувая очередной миф о надвигающейся угрозе со стороны Азербайджана, Армения по-прежнему де-факто посягает на нашу территориальную целостность.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сообщает «Азертадж».

В статье корреспондента RFE/RL Джошуа Кучеры, посвященной мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, отмечается, что из-за образовавшегося дефицита доверия сторон к различным посредникам, Баку и Иреван в последнее время отдают предпочтение формату двусторонних прямых контактов, которые уже начали приносить конкретные плоды. В частности, делается ссылка на достигнутую сторонами в декабре прошлого года договоренность об освобождении задержанных лиц с обеих сторон и взаимной дипломатической поддержке в контексте запланированной в Баку международной конференции по климату COP29.

«Армения и Азербайджан уже достаточно взрослые и сами в состоянии решить оставшиеся проблемы между собой, и работа в данном направлении идет своим ходом», – подчеркнул Амирбеков на фоне бытующего мнения о том, что в результате назойливого вмешательства крупных игроков извне, мирное соглашение рискует превратиться в театр геополитического соперничества двух противостоящих блоков.

В этом контексте представитель президента назвал «полным нонсенсом» недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором тот указал на территориальные претензии Азербайджана к Армении и призвал Баку вернуться к субстантивным переговорам с Иреваном.

«Обвинения в адрес Азербайджана о якобы имеющихся у нас территориальных претензиях к Армении являются не чем иным, как неудачной и бесполезной попыткой перевалить вину с больной головы на здоровую. Достаточно взглянуть на нынешнюю Конституцию Армении и содержащуюся в ней ссылку на декларацию о независимости этой страны, в которой закрепляется самовольное и абсолютно нелигитимное решение о так называемом «воссоединении Армянской ССР с Нагорным Карабахом», – отметил Эльчин Амирбеков.

«Таких конкретных фактов очень много, взять хотя бы оговорки, принятые армянским парламентом в процессе ратификации вступления Армении в СНГ, ставящие под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану, или же многочисленные судебные иски, начатые Арменией против Азербайджана уже после окончания 44-дневной войны, документы к которым содержат неприкрытые территориальные претензии к Азербайджану. Я уже не говорю об официальном сайте МИД Армении, который по-прежнему представляет Карабахский регион Азербайджана как составную часть исторической Армении.

Мы неоднократно доводили до армянской стороны все наши вышеизложенные озабоченности, но, к сожалению, конкретных действий, направленных на их устранение, до сих пор ими не предпринято. Преднамеренное распространение нелепых слухов о надвигающейся азербайджанской угрозе, параллельно с сохранением территориальных претензий к Азербайджану, это не только плутовство, но и путь в никуда», – заключил представитель президента по особым поручениям.