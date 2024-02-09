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Община Западного Азербайджана ответила на заявления главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявления главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила на заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученные накануне в Гааге.

Заявления Мирзояна свидетельствуют о том, что либо армянские власти никак не могут контролировать своих дипломатов, либо они сами поручили им выступать с антиазербайджанскими, клеветническими заявлениями. В общине напомнили, что Армения на протяжении 30 лет игнорировала решения международных организаций и даже относилась к ним с сарказмом: «Сегодня же армянские дипломаты подобно тому, как утопающий хватается за соломинку, надеются на поддержку Совбеза ООН, Международного суда, Сената Франции, МИД Литвы, придерживающихся расистской идеологии наемных писарей Расмуса Канбека, Линдси Снелл. Это в очередной раз доказывает, насколько плачевным является положение армянской дипломатии».

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