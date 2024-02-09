Омбудсмен Азербайджана прокомментировала факт обнаружения человеческих останков в Аскеране

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала обнаружение массового захоронения в Аскеране, заявив, что Армения совершила геноцид против азербайджанского народа в Ходжалы – это самое тяжкое преступление против человечности.

«Международные организации не должны оставаться равнодушными к двойным стандартам в отношении Азербайджана, дать правовую оценку таким преступлениям, повлекшим массовые и грубые нарушения прав и свобод человека, привлечь к правосудию виновных в совершении преступлений», – говорится в информации.