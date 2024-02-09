Командо азербайджанской армии провели занятия по тактико-специальной подготовке (видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2024 год, с подразделениями командо были проведены занятия по тактико-специальной подготовке.

Как сообщили в Минобороны, в ходе занятий, состоящих из пяти этапов, коммандос выполнили различные задачи. На предварительном этапе были выполнены мероприятия по продвижению к цели тактическими методами передислокации и сбору разведданных. Затем были выполнены задачи по приближению штурмовых подгрупп к объекту, совершению налета и сосредоточения у цели.

В ходе занятий, проведенных на труднопроходимой местности в суровых климатических условиях, коммандос продемонстрировали высокий профессионализм.