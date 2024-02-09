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Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

В КНДР сочли Республику Корея своим неизменным главным врагом и выразили готовность оккупировать ее ради собственной безопасности. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа», — отметил Ким Чен Ын.

Он назвал «южнокорейских марионеток» неизменным главным врагом страны. По словам северокорейского лидера, решение об оккупации их территории будет принято в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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