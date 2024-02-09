Нахчыван празднует 100-летний юбилей

158 Просмотров

Прошло 100 лет со дня создания Нахчыванской Автономной Республики. 9 февраля 1924 года Нахчыван получил статус автономии.

Официально данный статус был закреплен Московским договором, подписанным между Россией и Турцией в 1921 году, а затем Карским договором, подписанным между Турцией и республиками Южного Кавказа.

В соответствии с Конституцией, принятой 12 ноября 1995 года в результате всенародного голосования, Нахчыванская АР получила государственный статус автономии в составе Азербайджана.

В Нахчыване насчитывается 219 населенных пунктов, в том числе пять городов (Нахчыван, Ордубад, Джульфа, Шарур и Шахбуз), восемь поселков городского типа и 206 сел. Административным центром Автономной Республики является древний город Нахчыван.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в развитие Нахчывана. С момента прихода к власти в период независимости Азербайджана он всегда держал регион в центре внимания, великий лидер был инициатором важнейших решений, касающихся будущего Автономной Республики. Именно принятие по инициативе Гейдара Алиева высшим законодательным органом Нахчыванской АР трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики в качестве государственного атрибута 17 ноября 1990 года оказало решающее влияние на сложные общественно-политические процессы того времени и ускорили достижение Азербайджаном независимости.

Отважные сыновья Нахчывана проявили свою доблесть и во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

За время своего президентства Ильхам Алиев посетил автономную республику 15 раз. В течение этого периода главой государства были подписаны различные распоряжения, приняты государственные программы по ускорению социально-экономического развития этого древнего уголка азербайджанской земли.

Распоряжения президента Азербайджана «Об утверждении «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы» и «О проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики» являются свидетельством того, что Нахчыван занимает важное место в богатой истории государственности и развитии нашей страны.