Баку осудил выступление Мирзояна по Римскому статуту

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Мы решительно отвергаем и осуждаем нацеленное против Азербайджана заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученное 8 февраля 2024 года на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Подчеркивается, что это выступление еще раз демонстрирует, что присоединение Армении к Римскому статуту является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права.