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Бразильский парламентарий указал на высокий уровень избирательного процесса в Азербайджане

Бразильский парламентарий указал на высокий уровень избирательного процесса в Азербайджане

Вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям Фазаил Ибрагимли встретился 8 февраля с сенаторами парламента Бразилии Нельсоном Традом Фильу и Карлосом Вианой, находящимися с визитом в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Фазаил Ибрагимли проинформировал гостей об успехах Азербайджана, восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозрачных и демократических президентских выборах, прошедших в Азербайджане 7 февраля, единстве народа и государства. Он также поделился мнением об отношениях между Азербайджаном и Бразилией, перспективах межпарламентских связей.

В свою очередь сенатор парламента Бразилии Нельсон Трад Фильу выразил признательность за оказанное гостеприимство. Бразильский парламентарий рассказал об активности граждан на выборах и высоком уровне организации избирательного процесса, поздравил Азербайджан с успешными выборами.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам развития межпарламентских связей, сотрудничества в сфере образования и в других областях.

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