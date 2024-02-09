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Хиллари Клинтон призвала Нетаньяху к уходу

Хиллари Клинтон призвала Нетаньяху к уходу

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «абсолютно необходимо уйти» из-за того, как он справляется с войной Израиля в секторе Газа.

«Нетаньяху должен уйти. Он не является надежным лидером. Именно в его присутствии произошло нападение [7 октября]», — сказала Клинтон MSNBC. «Ему нужно уйти, и если он является препятствием для прекращения огня, если он является препятствием для изучения того, что следует делать на следующий день, ему абсолютно необходимо уйти».

Клинтон, однако, также защитила действия Израиля в войне с сектором Газа, заявив, что ХАМАС начал конфликт с нападения на Израиль 7 октября.

«Что делать с агрессором? Вы должны остановить их», — сказала она.

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