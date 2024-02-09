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Божич: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами

Божич: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами

Руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Азай Гулиев 8 февраля встретился с делегацией во главе с вице-спикером парламента Республики Сербия Сандрой Божич, находящейся с визитом в нашей стране для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе беседы Азай Гулиев выразил заинтересованность Азербайджана во всестороннем развитии отношений с Сербией. Была отмечена важность сотрудничества в международных организациях и значимость парламентской дипломатии.

С.Божич отметила, что выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими принципами и правом. Сербская делегация наблюдала за процессом голосования в Ханкенди и Шуше.

Принявшие участие во встрече руководитель рабочей группы по азербайджано-сербским межпарламентским связям Малахат Ибрагимгызы и депутат Нурлан Гасанов рассказали о перспективах двустороннего сотрудничества.

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