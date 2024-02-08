Мировые СМИ продолжают освещать итоги выборов в Азербайджане

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Проведенные 7 февраля в Азербайджане внеочередные президентские выборы остаются в центре внимания международной прессы.

В изданиях различных стран отводится широкое место поздравительным посланиям глав государств по случаю переизбрания президента Азербайджана Ильхама Алиева, отношению азербайджанского народа к выборам и процессам после выборов, заявлениям официальных лиц, мнениям экспертов. В частности, приводятся тексты поздравлений президента России Владимира Путина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других глав государств.

Телеканал ZDF (Германия), радио realpolitik.com.ar (Аргентина), Radio Republik Indonesia (Индонезия), газета «Ведомости» (Россия), сайты newsofbahrain.com (Бахрейн), el periodista (Китай) и другие медиаструктуры пишут о ходе, итогах выборов, процессе голосования с участием местных и международных наблюдателей. Отмечается, что отслеживавшие выборы тысячи наблюдателей, в том числе 790 международных, представители политических партий и члены неправительственных организаций стали свидетелями того, что процесс был свободным, прозрачным и демократичным. В частности, подчеркивается, что нынешние выборы вошли в историю страны как первые выборы, состоявшиеся на всей территории Азербайджана после восстановления его независимости.

Телеканал ZDF распространил интервью помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политике Администрации президента Хикмета Гаджиева. В интервью, в частности, вносится ясность в искажение зарубежными органами СМИ некоторых высказываний Президента Азербайджана, отмечается, что у Азербайджана нет территориальных притязаний в отношении какой бы то ни было страны. Вместе с тем говорится о том, что историческое проживание азербайджанцев на нынешних территориях Армении является неопровержимым фактом, что важно обеспечить право этих людей на посещение родных очагов. Подчеркивается, что Армении следует проявить приверженность положениям трехстороннего Заявления, выполнить свои обязательства, связанные с открытием коммуникаций, создать условия для обеспечения беспрепятственного движения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Помощник президента также сказал, что Азербайджан не преследует никаких военных целей и что после полного восстановления территориальной целостности нашей страны военная часть процесса завершилась. Он довел до внимания, что даже на военном этапе Азербайджан в соответствии со статьей 51 Хартии ООН о правах человека осуществлял операции на территории Азербайджанской Республики. В связи со всеми этими вопросами в теме территориальной целостности не должно быть двойных стандартов и селективного подхода.

В публикациях других изданий также отмечается, что политика, проводимая Азербайджаном в последние годы, деятельность главы государства в области восстановления территориальной целостности страны способствовали принятию населением твердого решения на выборах и победе президента Ильхама Алиева с 92,05 процента голосов. Сообщается, что результаты опросов, предшествовавших голосованию, совпали с итогами выборов и после их обнародования жители страны с большим воодушевлением и радостью отпраздновали победу своего кандидата в столице Баку и регионах.